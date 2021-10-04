У "Нивы" снесло крышу – погиб водитель 

В Алматинской области произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло 30 сентября около 08:45 в Жамбылском районе.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины марки "Нива-2121", двигаясь в западном направлении на 44 км автодороги Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной Foton. Далее автомашина по инерции наехала на фонарный столб и выехала на встречную полосу, где столкнулась с BMW-525 и Mitsubishi, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Водитель "Нивы" скончался на месте происшествия. В дорожной аварии также пострадали 22-летний водитель БМВ и 44-летний пассажир Mitsubishi.

Начато уголовное расследование по статье 345 ч.3 УК РК.