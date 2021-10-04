В Алматы наказан ассенизатор, сливавший нечистоты в канализационный люк

Ранее на недобросовестного работника пожаловались в соцсетях, передает zakon.kz.

Водитель откачки сливал отходы септика в канализационный люк на улице Саина, ниже улицы Раимбека. Им, видите ли, лень ехать сливать все по правилам. В обход закона сливал все в люк прямо на проезжей части, - написал в Facebook пользователь Арсен Шакуов.

На обращение отреагировал заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов. По его словам, была проведена проверка, в результате которой неизвестный был установлен.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст.505 ч.2 КРК об АП, то есть за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, - прокомментировал Абдрахманов.