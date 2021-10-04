Клинт Иствуд отсудил $6 млн у литовской компании за фейковую рекламу

Актер Клинт Иствуд и компания Garrapata, которая владеет правами на его изображение, выиграли в суде $6,1 млн, сообщает zakon.kz.

Ответчиком выступила литовская компания Mediatonas UAB, признанная виновной в незаконном использовании образа Иствуда в рекламе продукции из каннабиса, передает NYT.

Согласно материалам дела, речь о рекламе биодобавок. Производитель обещал, что его прием избавляет от панических атак, тревожности и депрессии. Предприятие обвинили в использовании образа Иствуда в целях того, чтобы создать впечатление, будто он поддерживал продукты CBD (главное составляющее вещество марихуаны).

В первом иске говорилось, что в онлайн-статье было сфабрикованное интервью, которое должно было напоминать шоу "Сегодня" (Today). В нем была фотография Иствуда, а также ссылки для покупки продукции.

Адвокаты звезды подали иск вместе с компанией Garrapata, которой принадлежат права на все изображения Клинта Иствуда. Ответчиками стали фирмы Sera Labs, Mediatonas UAB и десять интернет-магазинов, которые использовали фотографии актера.

Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим КБД, и никогда не давал такого интервью, – цитирует иск The New York Times.

Sera Labs уладила конфликт до суда, сумма сделки не оглашается. А вот Mediatonas UAB не связалась с представителем актера, и иску дали официальный ход. Суд встал на сторону актера. С ответчиков взыскали не только 6,1 млн долларов для истцов, но и 95 тыс. долларов на оплату адвокатов.