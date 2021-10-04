42 заведения нарушили карантин за три дня в столице

Мониторинговые группы столицы ежедневно проверяют сотни увеселительных заведений и объектов торговли. И ежедневно выявляют десятки нарушений: игнорирование графика работы, ношения масок, превышение допустимого числа посетителей, сообщает zakon.kz.

С 1 по 3 октября в Нур-Султане выявлены нарушения карантина в 42 заведениях.

За выходные к адмответственности в районе Алматы привлекли 16 нарушителей ограничительных мер.

Установленный режим работы игнорировали в клубе "ARIZONA", пабе "The Dubliner", барах "Панаехали", "Home bar", "BRAVO", лаундж-баре "Marrakesh", сауне "Эльбрус", столовой "Плов центр", караоке барах "SVOY", "Жаным сол", кафе "Киш Миш", "Центр плов", "IZMIR", "Анкара", караоке "VOICE" и "Рыба моей мечты".

Нарушения карантина допущены в кафе "Ачичук", двух филиалах бара "Панаехали", баре "Ирис", расположенных в Байконурском районе.

13 фактов несоблюдения ограничительных мер зафиксировали мониторинговые группы района Сарыарка. В том числе – в ночных клубах "Нирвана", "Эхо", "Оазис", кинозале "New Kino Room", кафе "Жигули бар", игротеках "Виртуал", "Respawn", барах "Для своих", "Пиваво", ресторане "Кунжут", чайхане "Щербет", саунах "Восток", "PRO-парься".

В список нарушителей Есильского района попали 9 заведений. Не соблюдали режим работы в ресторанах "Osh", "Золото", ночном клубе "Le club", караоке-зале "Janym soul", баре "Bombay Grill & More". В баре "Ray bar" посетителям предлагали кальян.

Несколько объектов общепита функционировали до глубокой ночи, несмотря на установленные временные ограничения, к тому же нарушили допустимое количество посетителей.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в "красной" зоне по матрице оценки эпидситуации. официальный сайт акимата Нур-Султана