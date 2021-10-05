Сборную Казахстана по футзалу встретили в аэропорту Алматы

Члены сборной Казахстана по футзалу вернулись домой с чемпионат мира, сообщает zakon.kz.

Девятый чемпионат проходил в Литве и принес нашей сборной специальную награду. ФИФА наградила сборную Казахстана призом за честную игру (fair play).

Четвертое место стало лучшим достижением сборной лучшим достижением команды за всю ее историю.

Сборная Казахстана по футзалу уступила команде Бразилии в матче за бронзу. Итог игры - 4:2. Пятикратные чемпионы мира бразильцы стали третьими во второй раз в своей истории. Но и Казахстан оказался на недосягаемой ранее для себя высоте.

В аэропорту их встречали многочисленные болельщики.