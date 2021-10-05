Врач оценила, насколько эффективны советские способы борьбы с простудой

Врач рассказала, насколько популярные в советское время банки, горчичники, "звездочка" и другие способы лечения простудных заболеваний безвредны и актуальны в наше время, сообщает zakon.kz.

Терапевт Елена Черненко в интервью Пятому каналу перечислила некоторые положительные эффекты от этих народных средств.

К примеру, благодаря бальзаму "Звездочка" раздражается слизистая, выделения в носу усиливаются, в результате чего из организма выводятся противовоспалительные вещества. В итоге вирусы погибают. Таким же образом работает ингалятор "Ингалипт".

Польза банок и горчичников, а также растирания рук и ног водкой заключается не только в раздражении, но и в прогреве.

С одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой — организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма — вирусы, — пояснила Черненко.

Процесс вдыхания пара от картошки позволяет увлажнить слизистую и снять отек. Так человек избавляется от кашля и спазма в горле. Кроме того, полезно принимать рыбий жир. Современные капсулы даже лучше: в них омега-3 и витамин D разделены.

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