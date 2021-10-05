Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению с предыдущим днем наиболее позитивная динамика отмечена в Алматы - выявлено на 100 новых случаев COVID-19 меньше. Лишь в СКО, Мангистауской и Туркестанской областях зафиксирован незначительный рост заболеваемости, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 287,

в городе Алматы – 328,

в городе Шымкент – 54,

в Акмолинской области – 54,

в Актюбинской области – 26,

в Алматинской области – 169,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 101,

в Жамбылской области – 44,

в ЗКО – 21,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 115,

в СКО – 93,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 894 334 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 330,

в городе Алматы - 434,

в городе Шымкент - 17,

в Акмолинской области - 147,

в Актюбинской области - 343,

в Алматинской области - 162,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 151,

в Жамбылской области - 245,

в ЗКО - 58,

в Карагандинской области - 82,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 127,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 832 498 человек.



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