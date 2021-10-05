Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

5 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению с предыдущим днем наиболее позитивная динамика отмечена в Алматы - выявлено на 100 новых случаев COVID-19 меньше. Лишь в СКО, Мангистауской и Туркестанской областях зафиксирован незначительный рост заболеваемости, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 287,
  • в городе Алматы – 328,
  • в городе Шымкент – 54,
  • в Акмолинской области – 54,
  • в Актюбинской области – 26,
  • в Алматинской области – 169,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 101,
  • в Жамбылской области – 44,
  • в ЗКО – 21,
  • в Карагандинской области – 174,
  • в Костанайской области – 104,
  • в Кызылординской области – 12,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 115,
  • в СКО – 93,
  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 894 334 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 330,
  • в городе Алматы - 434,
  • в городе Шымкент - 17,
  • в Акмолинской области - 147,
  • в Актюбинской области - 343,
  • в Алматинской области - 162,
  • в Атырауской области - 17,
  • в ВКО - 151,
  • в Жамбылской области - 245,
  • в ЗКО - 58,
  • в Карагандинской области - 82,
  • в Костанайской области - 57,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 127,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 832 498 человек.



Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?