Жил в землянке, питался ранетками: в СКО нашли без вести пропавшего мужчину

Без вести пропавший житель североказахстанского села Димитровка был найден в импровизированной лесной землянке, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в Департаменте полиции СКО, 31-летний житель Тайыншинского района ушел из дома 29 сентября. Заявление на розыск без вести пропавшего сельчанина поступило от матери. По ее словам, он уехал в неизвестном направлении на своей автомашине ВАЗ-21120 вечером 29 сентября.

Напряженная поисковая работа полицейских, местных жителей и волонтеров принесла результат. Один из местных жителей сообщил полицейским, что на дороге между Тарангулом и Иверском видел брошенную автомашину ВАЗ. Выяснилось, что автомашина принадлежит пропавшему.

Полицейские прочесывали местность, использовали служебно-розыскную собаку, а также беспилотный летательный аппарат квадрокоптер. В результате мужчина был найден в лесу, живым и невредимым. Все эти дни, с 29 сентября до утра 2 октября, он находился в есильском лесу; вырыл импровизированную землянку, питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются, – рассказал начальник отдела Управления криминальной полиции Сеильхан Жумагулов.

С начала года североказахстанские полицейские приняли 323 обращения по без вести пропавшим, из них 318 на сегодня разыскано.