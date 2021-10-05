Когда в Алматы закончится сезон фонтанов

В акимате Алматы рассказали, когда отключат фонтаны, сообщает zakon.kz.
По прогнозам синоптиков, 6 октября в городе пройдут сильные осадки - дождь и сильный снег.
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Как отметили в ведомстве, отключение уже началось с начала октября.
25 октября отключат последний фонтан, - отметили в пресс-службе.
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С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
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