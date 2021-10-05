Как решат проблему экологии в Мангистауской области

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании правительства рассказал, какие проекты планируется реализовать в ближайшие пять лет, чтобы улучшить экологию Мангистауской области, передает корреспондент zakon.kz.

Сериккали Брекешев сообщил, что для улучшения экологической ситуации в регионе начаты работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар-ата".

В этом году на эти цели был выделен 1 млрд тенге. Согласно ПСД предусматривается строительство водоканала, технологических дорог, переезда через канал, планировка и засыпка земляным грунтом, - пояснил министр.

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Также планируется проведение исследований, определение воздействия на окружающую среду и утилизация бесхозных отходов, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластических масс. В сфере управления отходами в четырех селах предусматривается строительство полигонов ТБО. Это позволит увеличить долю переработки отходов.

"ОзенМунайГаз" будут проведены работы по ликвидации и утилизации 1,4 млн тонн нефтеотходов. Помимо этого, планируется проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов, воспроизводству лесов и лесоразведению. Для решения проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений, предусматриваются разработка и утверждение Плана по проведению геологоразведочных работ по поиску новых месторождений с целью привлечения инвесторов, - резюмировал Сериккали Брекешев.

Ранее министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил о возможности снижения добычи нефти в Мангистауской области с 2025 года.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан