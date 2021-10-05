"Ехать или не ехать?" - алматинцев рассмешило видео со светофором

Видео с неработающим светофором рассмешило жителей Алматы, сообщает zakon.kz.
Ролик опубликовали в Instagram-паблике.
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Как это можно понять? Зеленый и красный (сигналы светофора - прим. ред.) горят. Нам ехать или не ехать? Это у нас на Ауэзова-Абая, - говорит мужской голос за кадром.
Пользователи Сети не прошли мимо и оставили свои рекомендации автору видеоролика.
"Сами знаете",
"Вам надо лететь",
"Стой там, иди сюда",
"Езжай туда, не знаю куда",
"На желтый приготовьтесь",
"Чуть-чуть ехать, чуть-чуть не ехать",
"Поедешь, когда желтый тоже загорится",
"Если сзади сигналят, значит можно ехать",
"Без машины пешком, а машину оставьте там",
"Можешь ехать, но ехать нельзя. Что тут непонятного", - написали они.
В свою очередь в компании по нанесению дорожной разметки и установке светофоров в городе уточнили, почему светофор перестал работать.
До 6 октября приведут в порядок. Требуется замена кабеля. СМЭУ Алматы
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