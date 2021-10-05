Снизить площади посевов риса и хлопка в Казахстане поручил Мамин

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства указал на важность эффективного использования воды, внедрения новейших технологий и цифровизации отрасли, передает корреспондент zakon.kz.

Аскар Мамин напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по расширению площадей орошаемых земель к 2025 году до 2,2 млн га, а к 2030 году до 3 млн га.

На сегодняшний день общий объем водозабора для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 кмᶾ. С каждым годом потребности будут увеличиваться, и это требует и эффективного использования воды, внедрения новейших технологий, цифровизации отрасли. Только за счет автоматизированного распределения и транспортировки будет сокращен перерасход воды на 1,2 кмᶾ ежегодно, - добавил он.

В этой связи, по его словам, в ближайший пятилетний период предстоит принять меры по реконструкции 120 каналов и строительству 9 крупных новых водохранилищ.

Указал премьер-министр и на необходимость на региональном уровне провести модернизацию, ремонт и обслуживание существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах.

Строительство новых и модернизация действующих водохранилищ и каналов, а также применение водосберегающих технологий позволят дополнительно ежегодно аккумулировать водные ресурсы в объеме 6,4 кмᶾ, - подчеркнул глава правительства.

Мамин также поручил министерству экологии в месячный срок разработать Дорожную карту строительства 9 крупных водохранилищ и реконструкции 120 каналов, а также их цифровизации.

Министерствам сельского хозяйства, экологии совместно с акиматами регионов поручено в месячный срок разработать региональные Дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых площадях до 2025 года, а также принять меры по модернизации существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областей поручаю проработать вопрос поэтапного снижения площадей посевов влаголюбивых культур - риса и хлопка, - резюмировал Аскар Мамин.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан