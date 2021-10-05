Казахстанская гимнастка вошла в призовую тройку московского турнира

16-летняя Эльжана Таниева заняла третье место на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup – 2021 в Москве, передает zakon.kz.

Соревнования проходили во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой, сообщает olympic.kz. По итогам многоборья победила серебряный призер Токийской Олимпиады Дина Аверина. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина. Медаль бронзового достоинства досталась Эльжане Таниевой.

Третье место также заняла россиянка Лала Крамаренко, но по условиям данных состязаний на пьедестале не должно быть больше двух спортсменок из одной страны.

Это одно из первых достижений Эльжаны, которая сейчас тренируется в Москве, в престижной академии Ирины Винер-Усмановой.

Куандык Шынасилов