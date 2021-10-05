Госгарантия в объеме 100,2 млрд тенге предоставлена для АО "ЭСК "KazakhExport"

Постановлением правительства Казахстана № 657 от 22 сентября принято решение о предоставлении АО "ЭСК "KazakhExport" государственной гарантии по поддержке экспорта на сумму 100 млрд 200 млн тенге со сроком действия 10 лет.

30 сентября между министерством финансов и АО "ЭСК "KazakhExport" был заключен договор гарантии под № 5ГГД024, который зарегистрирован в комитете казначейства.

Лимит предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта на 2021 год в размере 100,2 млрд тенге со сроком действия на 10 лет установлен в законе РК "О внесении изменений и дополнений в закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" от 24 мая 2021 года № 44-VII.

Государственная гарантия необходима для увеличения страховой емкости АО "ЭСК "KazakhExport" с целью оказания поддержки отечественным экспортерам обрабатывающего сектора и обеспечения исполнения обязательств общества по страховым выплатам в рамках заключенных договоров.

Соблюдение уровня страхового портфеля в пределах имеющейся емкости сохранит высокую степень надежности Общества и, соответственно, доверие к нему со стороны банков второго уровня, международных финансовых институтов и зарубежных экспортно-кредитных агентств. Отечественные экспортеры несырьевых товаров и услуг смогут привлекать долгосрочное финансирование международных финансовых институтов и крупных коммерческих банков под страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport", рассчитывать на торговое финансирование своих зарубежных контрагентов, снижать финансовые риски по своим экспортным контрактам, - говорит председатель правления АО "ЭСК "KazakhExport" Руслан Искаков.

С начала текущего года объем страховой поддержки казахстанских экспортеров обрабатывающего сектора через инструменты АО "ЭСК "KazakhExport" составил более 100 млрд тенге.