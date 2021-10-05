"Вечерний Ургант" на Байконуре - интервью на казахском рассмешило зрителей

Команда развлекательного шоу "Вечерний Ургант" взяла интервью у жителей Байконура, сообщает zakon.kz.

На кадрах "Острого космического репортажа с Аллой Михеевой", который опубликовали YouTube-канале шоу, видно, как телеведущая подбежала, по всей видимости, к одному из местных жителей, которого попросила рассказать, чем он занимается в городе. Мужчина ей ответил на казахском. Так как Михеева ничего не поняла из ответа, она попросила мимо проходившего мужчину перевести с казахского на русский, но он не смог ничем помочь. В итоге интервью так и не удалось.

Алла Михеева отправилась на экскурсию в закрытый город Байконур, посетила главные достопримечательности и побывала в гостях у казахской семьи, - говорится в описании под видео.

Читайте также:

Команда "Вечернего Урганта" переедет на Байконур

Первый в мире киноэкипаж утвержден к полету на МКС

5 октября в 11:55 мск (14:55 по времени Нур-Султана) с 31-й площадки космодрома Байконур состоится пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19". Накануне госкорпорация "Роскосмос" утвердила первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма "Вызов". Киногруппа, куда вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, полетят на МКС для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием "Вызов".

"Вызов" - первая картина в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.