В Японии обнаружили новый вирус

В Японии обнаружили заболевание, вызванное ранее неизвестной инфекцией. Специалисты смогли идентифицировать вирус, его название Йезо, и передается он через укусы клещей, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Японские ученые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Communications.

Отмечается, что первые случаи инфицирования неизвестным патогеном зафиксировали в Японии в 2014 году. До 2020 года было зарегистрировано семь пациентов со схожими симптомами.

Течение болезни характеризовалось лихорадкой, а в крови пациентов снижалось количество лейкоцитов и тромбоцитов.

Исследователи из Японии выделили вирус из образцов крови двух пациентов, что позволило провести генетический анализ патогена. Ученые выяснили, что в крови инфицированных содержался ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. К этому виду также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

В 2019 году на острове Хоккайдо в больницу обратились два пациента, которых лихорадило после укуса клеща. Анализ крови показал, что укушенные люди были инфицированы неизвестным вирусом. После этого ученые перепроверили образцы крови больных, которые обращались с похожими симптомами с 2014 года. Исследователи обнаружили семь случаев инфицирования Йезо.

Для определения источника вируса исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе. В образцах пятнистых оленей и енотов, собранных в период с 2010 по 2020 год, обнаружили антитела к вирусу. Кроме того, исследователи обнаружили РНК вируса у основных видов клещей острова Хоккайдо.