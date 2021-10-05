Отключение Facebook и Instagram - у казахстанцев своя теория

Казахстанцы выдвигают необычные теории о причинах сбоя в работе соцсетей и мессенджеров, который произошел 4 октября, сообщает zakon.kz.

По мнению некоторых пользователей Казнета, массивную кибератаку устроил основатель Всемирного экономического форума - Клаус Шваб.

Напомним, что Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Viber, WhatsApp были недоступны поздно вечером 4 октября.

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После возобновления работы команда Facebook опубликовала обращение.

Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были приостановлены, – отмечено в публикации.

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Мнение о том, что в произошедшем виноват Клаус Шваб, базируется на тематике мероприятия Cyber Polygon, которое было организовано Всемирным экономическим Форумом и прошло летом.

По сценарию участники должны были отразить массивную кибератаку, которая, по словам самого Клауса Шваба, может стать следующей глобальной угрозой для человечества.

На сегодняшний день нет никаких подтверждений тому, что сбой в работе социальных сетей и мессенджеров являлся результатом хакерской атаки. Произошедшее также никак не связано с Клаусом Швабом и мероприятием Cyber Polygon, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

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