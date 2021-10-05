В Казахстане растет число случаев торговли людьми

С начала года в Казахстане зарегистрировали 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми, передает корреспондент zakon.kz.

Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов отметил, что 78 дел уже направлены в суд, по остальным расследование продолжается. В отношении 26 лиц уже вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания.

За указанные преступления предусмотрена ответственность по восьми статьям Уголовного кодекса с максимальной мерой наказания до 18 лет лишения свободы и конфискацией имущества, - уточнил глава департамента на брифинге в СЦК.

По его словам, в связи с тем, что Казахстан является страной ввоза, вывоза и транзита жертв торговли людьми, законодательно продлены сроки пребывания иностранцев в республике до вынесения судебного решения.

Также, указанные лица, освобождаются от административной ответственности. Это создает благоприятные условия для мигрантов, подвергавшихся трудовой или сексуальной эксплуатации, - добавил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан