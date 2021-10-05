Изменились правила аттестации претендентов в нотариусы и адвокаты

Министр юстиции РК своим приказом от 24 сентября 2021 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам нотариальной деятельности, сообщает zakon.kz.
В частности, внесены изменения в правила оказания госуслуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью".
Так, документы о допуске к аттестации рассматриваются комиссией в течение 11 рабочих дней. По итогам рассмотрения комиссия выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.
Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, при подаче заявления определяет язык (казахский или русский) проведения аттестации. В допуске к аттестации отказывается, если услугополучатель не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 закона "О нотариате", - говорится в документе.
Для отказа в оказании госуслуги претендента в нотариусы уведомляют о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.
Как отмечается, возражение кандидата в нотариусы по предварительному решению принимается в течение 2 рабочих дней со дня его получения.
Списки претендентов, допущенных к аттестации, не позднее, чем за 10 календарных дней до ее проведения размещаются на интернет-ресурсах Минюста.
При явке на заседание комиссии претенденту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов.
Указывается, что перечень вопросов, подлежащих включению в тесты и экзаменационные билеты формируется и утверждается министерством юстиции. Вопросы для претендентов на знание норм законодательства РК (Гражданский кодекс РК, Земельный кодекс РК, Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, законы "О противодействии коррупции", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О жилищных отношениях" и "О нотариате") должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Тестирование проводится с использованием компьютерной техники. Время, отведенное для тестирования, составляет 90 минут.
Экзаменационные билеты содержат по три вопроса, которые должны соответствовать тематике правовых дисциплин, знание которых необходимо для осуществления нотариальной деятельности.
Тесты и экзаменационные билеты являются конфиденциальной информацией и не подлежат свободному распространению.
Перед прохождением аттестации комиссия информирует претендента о порядке проведения аттестации, продолжительности и содержании процедуры отбора претендентов.
Решение комиссии об аттестации либо неаттестации выносится в день проведения тестирования.
Результат оказания госуслуги оформляется в электронной форме, заверяется электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица Минюста и направляется в "личный кабинет" претендента в форме электронного документа.
Решение Комиссии о прохождении аттестации является действительным в течение трех лет с момента его вынесения.
Как отмечается, претендент, не явившийся на аттестацию по уважительной причине (при предъявлении подтверждающих документов о невозможности присутствия по состоянию здоровья, по причине нахождения в командировке, вследствие непреодолимой силы), вызывается на следующее заседание комиссии.
В случае повторной неявки либо неявки претендента по неуважительной причине его заявление остается без рассмотрения.
При несогласии с решением комиссии жалоба подается на имя руководителя ведомства www.adilet.gov.kz. Жалоба принимается в письменной форме по почте, посредством веб-портала "электронного правительства" либо нарочно через канцелярию министерства.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется претенденту по почте, посредством веб-портала "электронного правительства" либо выдается нарочно в канцелярии ведомства.
В случае несогласия с результатами оказанной госуслуги кандидат может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг либо в суд в установленном законодательством порядке.
При этом возражение заявителя по предварительному решению принимается в течение 2 рабочих дней со дня его получения.
Аналогичные изменения внесены и в Правила оказания государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности.
Приказ вводится в действие с 15 октября 2021 года.
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