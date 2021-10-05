Изменились правила аттестации претендентов в нотариусы и адвокаты

Министр юстиции РК своим приказом от 24 сентября 2021 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам нотариальной деятельности, сообщает zakon.kz.

В частности, внесены изменения в правила оказания госуслуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью".

Так, документы о допуске к аттестации рассматриваются комиссией в течение 11 рабочих дней. По итогам рассмотрения комиссия выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.

Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, при подаче заявления определяет язык (казахский или русский) проведения аттестации. В допуске к аттестации отказывается, если услугополучатель не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 закона "О нотариате", - говорится в документе.

Для отказа в оказании госуслуги претендента в нотариусы уведомляют о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Как отмечается, возражение кандидата в нотариусы по предварительному решению принимается в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

Списки претендентов, допущенных к аттестации, не позднее, чем за 10 календарных дней до ее проведения размещаются на интернет-ресурсах Минюста.

При явке на заседание комиссии претенденту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов.

Как проходит аттестация

Указывается, что перечень вопросов, подлежащих включению в тесты и экзаменационные билеты формируется и утверждается министерством юстиции. Вопросы для претендентов на знание норм законодательства РК (Гражданский кодекс РК, Земельный кодекс РК, Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, законы "О противодействии коррупции", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О жилищных отношениях" и "О нотариате") должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Тестирование проводится с использованием компьютерной техники. Время, отведенное для тестирования, составляет 90 минут.

Экзаменационные билеты содержат по три вопроса, которые должны соответствовать тематике правовых дисциплин, знание которых необходимо для осуществления нотариальной деятельности.

Тесты и экзаменационные билеты являются конфиденциальной информацией и не подлежат свободному распространению.

Перед прохождением аттестации комиссия информирует претендента о порядке проведения аттестации, продолжительности и содержании процедуры отбора претендентов.

Решение комиссии об аттестации либо неаттестации выносится в день проведения тестирования.

Результат оказания госуслуги оформляется в электронной форме, заверяется электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица Минюста и направляется в "личный кабинет" претендента в форме электронного документа.

Решение Комиссии о прохождении аттестации является действительным в течение трех лет с момента его вынесения.

Как отмечается, претендент, не явившийся на аттестацию по уважительной причине (при предъявлении подтверждающих документов о невозможности присутствия по состоянию здоровья, по причине нахождения в командировке, вследствие непреодолимой силы), вызывается на следующее заседание комиссии.

В случае повторной неявки либо неявки претендента по неуважительной причине его заявление остается без рассмотрения.

Как обжаловать решение

При несогласии с решением комиссии жалоба подается на имя руководителя ведомства www.adilet.gov.kz. Жалоба принимается в письменной форме по почте, посредством веб-портала "электронного правительства" либо нарочно через канцелярию министерства.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется претенденту по почте, посредством веб-портала "электронного правительства" либо выдается нарочно в канцелярии ведомства.

В случае несогласия с результатами оказанной госуслуги кандидат может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг либо в суд в установленном законодательством порядке.

При этом возражение заявителя по предварительному решению принимается в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

Аналогичные изменения внесены и в Правила оказания государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2021 года.