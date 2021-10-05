С Чемпионата мира сразу на Суперкубок Казахстана

7 октября в Нур-Султане пройдет матч за Суперкубок Казахстана по футзалу, передает zakon.kz.

В матче за престижный трофей сойдутся два ведущих клуба республики – чемпион страны алматинский "Кайрат" и серебряный призер прошлого сезона "Атырау". Обе дружины имеют в составах членов сборной Казахстана, которая только что вернулась с мирового первенства. Если "Кайрат" почти является базовым клубом главной сборной страны, то западноказахстанцы рассчитывают на своих молодых игроков в лице Болата Сарбасова, Рауана Атантаева и Жомарта Токаева.

Еще "Атырау" надеется на своих бразильских легионеров: Эвертона, Эрика Данило, Далтона и Сенезио. Вдобавок к команде присоединились два новичка: россиянин Александр Фукин и белорусский футзалист Илья Казак.

Дадут ли бой атыраусцы уставшим после Чемпионата мира игрокам "Кайрата", узнаем вскоре, начало матча в 20:00.

Куандык Шынасилов