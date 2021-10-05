Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Таджикистана, сообщает zakon.kz.



По данным Акорды, Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского Таджикистана.

Глава государства особо отметил огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление казахско-таджикских отношений дружбы, доверия и стратегического партнерства. Президенты также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, - говорится в сообщении.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за активную и плодотворную работу в ходе прошедших в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС.

Кроме того, стороны договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.