В Алматы водитель КамАЗа совершил двойное ДТП и впечатал минивэн в остановку

В Алматы днем произошло двойное ДТП с участием КамАЗа на перекрестке Фирузы Онгарсыновой и Рыскулова, сообщает zakon.kz.

Как рассказали участники аварии, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Онгарсыновой в южном направлении, затем он остановился, чтобы повернуть на Рыскулова. В этот момент по Рыскулова в западном направлении двигался КамАЗ, он начал сворачивать на ул.Онгарсыновой, не вписался в поворот и поехал в сторону внедорожника.

Водитель Prado, видя, что на него несется грузовик, начал выруливать, чтобы избежать столкновения, но КамАЗ все-таки задел его по касательной, выехал на встречную полосу и поехал в сторону обочины.

На обочине стоял припаркованный автомобиль Hyundai Starex. Грузовик на полном ходу въехал в припаркованное авто, которое от удара отбросило на несколько метров вперед. По словам водителя минивэна, который находился в момент столкновения в автомобиле, после столкновения КамАЗ ударил его еще несколько раз и практически вдавил в остановку.

Люди, стоящие на остановке, бросились в рассыпную. После остановки грузовика, очевидцы происшествия, стоящие на остановке, подошли к водителю КамАЗа и увидели, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, они занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП, другой экипаж сотрудников ДП увез водителя грузовика на медосвидетельствование.

По счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал.