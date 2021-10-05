Южные регионы Казахстана только начали подавать заявки на поставку угля, так как на юге страны наблюдается относительно теплая погода. Об этом рассказал на брифинге заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Кобесова, с начала года общая погрузка угля составила 76,6 млн тонн, что к плану больше на 1,4 млн тонн или на 2%, а к прошлому году больше на 3,2 млн тонн или на 4%.

В том числе, на внутренних потребителей страны погружено 53,5 млн тонн, что к плану больше на 2%, - сказал он.

При этом представитель КТЖ отметил, что касательно внутренних потребителей. То на основные ТЭЦ Казахстана отгружено 47,4 млн тонн угля, что к плану больше на 5%.

Для коммунально-бытовых нужд населения отгружено 6,1 млн тонн или это составило 90% от плана. Отставание на 10% связано с тем, что южные регионы Казахстана только начали подавать заявки на поставку угля, так как на юге страны наблюдается относительно теплая погода. При этом, отмечаю, что северные регионы Казахстана обеспечены коммунально-бытовым углем в полном объеме, - заключил спикер.

Оксана Скибан, Нур-Султан