Оценен ущерб от массового сбоя у Facebook

Ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова и экономист Андрей Колганов оценил ущерб, нанесенный массовым сбоем у Facebook. По его мнению, после произошедшего компания совершенно точно потеряет в репутации, а также курс их акций на фондовом рынке упадет, передает zakon.kz.

Но эксперт отметил, что продолжаться это будет не долго. В скором времени все вернется на круги своя, сказал Колганов в беседе с "Лентой.ру".

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов также сообщил, что из-за сбоя акции Facebook упали более чем на пять процентов. По информации Forbes, глава корпорации Марк Цукерберг потерял в реальном времени около шести миллиардов долларов. По мнению Титова, масштабный интернет-сбой вызвал "глобальный эффект домино".

Колганов предполагает, что самый длительный в истории сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok и других сервисов, безусловно, нанес ущерб, однако говорить о критичном вреде компании не стоит.

Шестичасовой сбой – это не настолько критично, чтобы полностью подорвать доверие к Facebook или полностью разорить тех, кто пользуется его услугами для своего мелкого бизнеса. Я думаю, ситуация, конечно, неприятная, но позиции Facebook восстановятся, в том числе и на фондовом рынке, курс акций вернется к прежним значениям и долгосрочных последствий это иметь не будет, – сказал он.

Экономист подчеркнул, что единственным существенным последствием этого масштабного сбоя станет усиленное внимание к проблеме информационной безопасности.

Тут открываются перспективы для компаний, которые на этом специализируются. Скажем, появятся дополнительные контракты на создание различного рода информационных продуктов, которые гарантировали бы невозможность несанкционированного доступа к базам данных во время таких сбоев, – резюмировал ведущий научный сотрудник МГУ.

4 октября масштабный сбой наблюдался в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok и других сервисов. Он длился более шести часов и установил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках в работе площадок стали появляться после 18:34 мск. Сбой также был назван "самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года".

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