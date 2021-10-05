Производство ж/д техники хотят увеличить в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем совета директоров французского машиностроительного концерна Alstom Анри Пупар-Лафаржем, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества по производству и сервисному обслуживанию железнодорожной техники - электровозов и стрелочных приводов. Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросу увеличения Alstom уровня локализации производства в Казахстане комплектующих с 38% в текущем году до 50% в 2025 году. В денежном выражении локализация составит 5 млрд тенге в год. При этом компания подготовит к указанному времени 700 высококвалифицированных инженеров из числа казахстанцев, а также примет участие в реализации проектов по цифровизации железнодорожной инфраструктуры РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Alstom - один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Осуществляет деятельность в Казахстане с 2010 года со штатом более 950 сотрудников. К настоящему времени инвестировала в РК свыше 100 млн евро. Работают совместные предприятия по производству и техническому обслуживанию электровозов в Нур-Султане, по производству стрелочных приводов, три сервисных депо и один сервисный центр - в Алматы.

Alstom является единственным производителем электровозов и стрелочных приводов на территории Центральной Азии и Кавказа, а также основным участником программы модернизации железнодорожной промышленности в регионе.