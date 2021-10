Появился первый тизер приквела "Игры престолов"

В Сети опубликован первый тизер сериала "Дом Дракона" – приквела "Игры престолов", сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

В сериале будет рассказана история Дома Таргариенов и гражданской войны, известной как "Танец драконов".

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Gods. Kings. Fire. Blood.@HouseOfDragon is coming to HBO Max in 2022. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/16aV66l07i