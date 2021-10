Световое шоу в Китае обернулось массовым падением дронов

В Китае во время светового шоу в небо поднялись 200 дронов, собрав более 5000 зрителей. Неожиданно для всех летательные аппараты начали падать, создав реальную опасность для людей, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в китайском городе Чжэнчжоу. Внезапно потерявшие контроль устройства разлетелись в разные стороны, сообщает VICE.

В результате непредвиденной ситуации десятки дронов упали на деревья и машины. Тысячи зрителей, собравшихся смотреть шоу около крупного торгового центра, стали в панике разбегаться.

По информации китайских властей, причиной инцидента стала техническая неисправность, и ни один человек в результате "дронопада" не пострадал.

