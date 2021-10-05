120 дней до зимней Олимпиады-2022: что ожидают от казахстанских шорт-трекистов

Одними из первых казахстанских спортсменов, кто уже начал подготовку к "белой" Олимпиаде, являются представители шорт-трека, передает zakon.kz.

По данным olympic.kz, сборная Казахстана по шорт-треку приступила к решающей стадии подготовки к Олимпийским играм-2022 в Пекине.

Подопечные Мадыгали Карсыбекова вернулись с первых сборов, которые прошли в Уфе. Вторая серия сборов продолжилась уже в Нур-Султане.

На учебно-тренировочных сборах прибыли не только лидеры, но и резерв, который также находится на просмотре. Вскоре будет объявлен состав на участие в отборочных международных соревнованиях.

В конце прошлого года основной состав сборной Казахстана заметно поредел. Спортивную карьеру завершили Нурберген Жумагазиев, Алия Ким и Анастасия Крестова. Данные спортсмены входили в число лидеров сборной, с которыми связывались надежды.

На тот момент новых лиц в команде не было. Главный тренер подчеркнул, что пока никого нового в состав не добирали. И в этом плане многое должно было проясниться в предолимпийский год после сборов и различных прикидок. Официальная информация на этот счет появится в скором времени.

Будет произведен отбор среди спортсменов национальной команды. Мы выберем шесть мужчин и шесть женщин, которые примут участие в четырех этапах Кубка мира, где будут разыграны олимпийские квоты. На сегодняшний день ни у кого нет гарантий на участие в Олимпиаде. Даже явный наш лидер Абзал Ажгалиев должен пройти через сито отбора на ОИ-2022, - озвучил свои планы главный тренер сборной Мадыгали Карсыбеков.

Сам же Абзал Ажгалиев, победитель этапа Кубка мира 2016 года, ждет с нетерпением начала сезона.

Сначала мне нужно пройти квалификацию на Олимпиаду. Однако я уже не могу дождаться начала Игр. Помимо индивидуальных соревнований, у нас есть очень хорошая эстафетная команда. Я доверяю каждому спортсмену, и вместе мы можем добиться отличных результатов. Основная цель - выйти в финал, - сказал Абзал Ажгалиев.

Как в итоге представителям шорт-трека попасть в олимпийский Пекин? Посредством серии этапов Кубка мира. Спортсменам предстоит выступить на четырех этапах Кубка мира, по итогам которых и будут сформированы списки квалифицированных атлетов.

Кубковый этап нынешнего сезона возьмет свое начало в Китае. 21-24 октября в Пекине состоится первый этап, который станет небольшой репетицией Олимпиады-2022. Второй этап будет организован 28-31 октября в Нагойе, Япония. Третий пройдет с 18 по 21 ноября в Дебрецене, Венгрия. А последний этап, с 25 по 28 ноября в Дордрехте, Нидерланды.

Полная формула выглядит так: чтобы получить лицензию, нужно попасть в число лучших 32 спортсменов на дистанциях 500 и 1000 метров. На 1500 метров важно войти в топ-36, в эстафете - топ-8, в смешанной эстафете квоту дадут 12 командам. Список олимпийцев станет известным в декабре этого года.

Казахстанские спортсмены готовились в Уфе в течение четырех месяцев. Туда команда отправилась после велосбора в Турции. Подопечные Карсыбекова набрали там объем.

Причем состав постепенно пришел к отработке технических моментов. С 3 октября атлеты тренируются в Нур-Султане.

Сборная вышла практически на финишную прямую. До первого этапа Кубка мира осталось не так много времени.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Куандык Шынасилов