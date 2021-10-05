Метеорит или кометы: казахстанские ученые объяснили явление в Алматы

ТОО "Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова" прокомментировал падение двух светящихся объектов над Алматы, передает zakon.kz.

Объекты алматинцы наблюдали в ночь на 5 октября текущего года. Очевидцы делились видео в сети. Одни утверждали, что это метеорит, другие были уверены, что это кометы.

Наши ученые и специалисты предполагают, что два объекта скорее всего являются фрагментами ступеней низкоорбитальных космических аппаратов. А причинами яркого свечения может быть образование горячей плазменной оболочки в результате разогрева поверхности летящих с большой скоростью объектов в плотных слоях атмосферы Земли, - рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.