Правила поведения при гололеде и тумане напомнили в ДЧС Нур-Султана и Алматы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана предупреждает о том, что, согласно данным РГП "Казгидромет", 6 октября 2021 года на территории столицы ожидается ночью и утром гололед, туман, передает zakon.kz.

ДЧС города рекомендует жителям и гостям столицы соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, небольшими скользящими шажками.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

При тумане необходимо:

- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений.

- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

Также сообщается, что в горах Алматы 6-7 октября ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром туман.

В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил использования электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования печей на твердом топлив, использования самодельных нагревательных устройств.

Департамент по ЧС Алматы предупреждает:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, они должны быть только заводского изготовления;

- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;

- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;

- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.