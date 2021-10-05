Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд

Фьючерсные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, чуть превысили 1360 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, сообщает zakon.kz.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и в 14.52 мск подскочила до рекордных 1360,6 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше расчётной цены понедельника, пишет РИА Новости.