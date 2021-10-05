Корабль с киноэкипажем смог пристыковаться к МКС только в ручном режиме

Корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, в результате была выполнена стыковка при помощи ручного управления, сообщает zakon.kz.

Как было видно на трансляции "Роскосмоса", во время причаливании корабля к МКС отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения.

Центр управления полетами поручил командиру экипажа Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.

После произведенной стыковки с модулем "Рассвет" экипаж проверит герметичность, обеспечит равное давление между кораблем и станцией, затем откроет переходные люки.

Как сообщалось, первый в мире киноэкипаж отправился на МКС. "Союз МС-19" был запущен на орбиту с космодрома Байконур.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм "Вызов".