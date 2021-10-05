Врач рассказал о парадоксах коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о необъяснимых вещах, связанных с COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь речь идет о "суперраспространителях" инфекции, которые, как правило, не болеют сами, но массово заражают окружающих. По словам медика, чаще всего переносчиками вируса выступают всего 20% людей, которых при этом достаточно сложно выявить.

Другой парадокс связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Врач напомнил, что люди с первой группой крови заражаются реже. При этом он призвал не переживать из-за сообщений о неоднократных случаях COVID-19.

Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят, - отметил Мясников.

Потеря со временем антител к вирусу, по мнению специалиста, естественна, а для большинства врачей их уровень перестал быть показателем. Самый верный способ выявить инфекцию - анализ крови.

Тест не показывает, есть ли вирус в организме, а показывает, есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос. Сорок процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше? - заявил Мясников.

Он также прокомментировал ситуацию с повышением уровня смертности от COVID-19 в России и обратил внимание на опыт стран, в частности Израиля и США, где вакцинация помогла существенно сократить этот показатель.

За последние сутки в России выявили 25 110 случаев COVID-19 и зафиксировали 895 летальных случаев - абсолютный максимум с начала эпидемии.

Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, - это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.