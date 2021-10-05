Шахматистки из Нур-Султана стали призерами чемпионата мира

Столичные спортсменки Динара Садуакасова и Меруерт Камалиденова завоевали две бронзовые медали в личном зачете командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, передает zakon.kz.

В испанском городе Ситжес прошел командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. В соревновании приняли участие лучшие шахматисты из 12 стран мира: США, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Индии, Испании, Польши, России, Франции, Украины, Казахстана, - пишет пресс-служба акимата Нур-Султана.

Международный гроссмейстер Динара Садуакасова сыграла на второй доске и завоевала "бронзу" в личном зачете. Она продемонстрировала стабильно успешную игру. Также бронзовой медали в личном зачете удостоилась 16-летняя шахматистка, международный мастер Меруерт Камалиденова. Столичная спортсменка, сыгравшая на третьей доске, показала отличный результат в игре против команд Индии и Украины.

В командном зачете сборная страны оказалась в четверке лучших.

Победителями первенства стали россиянки, сборная Индии заняла второе место. Третье место поделили между собой шахматистки из Украины и Грузии.