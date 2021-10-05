Facebook: Сбой не был вызван какой-либо злонамеренной активностью

Массовый сбой в работе сервисов компании Facebook никак не связан с действиями злоумышленников, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы хотели бы прояснить, что сбой не был вызван какой-либо злонамеренной активностью - его причина крылась в неудачных изменениях конфигурации с нашей стороны, - опубликовано на сайте компании.

Ранее представители Facebook отмечали, что им не удалось выявить свидетельств стороннего вмешательства в работу сервисов. При этом выводы экспертов носили неокончательный характер.

4 октября масштабный сбой наблюдался в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok и других сервисов. Он длился более шести часов и установил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках в работе площадок стали появляться после 18:34 по московскому времени. Сбой также был назван "самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года".

Позже был оценен ущерб сбоя.