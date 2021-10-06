Вертолет упал в океан у берегов Канады

Один человек пропал без вести в результате падения вертолета в воды Тихого океана у берегов западной провинции Британская Колумбия, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным канадского Совета по безопасности на транспорте, инцидент произошел в понедельник в 40 км к северу от населенного пункта Сешелт в районе пролива Джорджии. На борту вертолета Kaman K-MAX, спроектированного для перевозки грузов, находился только пилот. Его поиски продолжаются.

О причинах падения вертолета данных пока нет.