Греческий футболист найден мертвым в авто при странных обстоятельствах

Бывшего игрока молодежной сборной Греции Никоса Цуманиса нашли мертвым в своей машине, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Как уточняется, автомобиль обнаружили на пристани.

4 октября 31-летний футболист был объявлен пропавшим без вести. По данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате удушения.

Ранее спортсмен рассказывал другу, что испытывает финансовые проблемы и признавался, что ему в голову приходят суицидальные мысли.

Греческий "Македоникос" был последним клубом, в котором играл защитник. Он перешел в эту команду летом 2020 года. Ранее Цуманис выступал в Греции за "Арис", "Ксанти", а также за ФК "Пантракикос" и "Керкиру".

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.