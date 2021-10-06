Назван способ справиться с интернет-зависимостью

Психолог Михаил Хорс рассказал, как можно избавиться от зависимости от интернета на фоне произошедшего глобального сбоя в работе соцсетей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В эфире "Радио 1" специалист отметил, что в первую очередь человеку следует признать наличие проблемы. Он уточнил, что если произошедший накануне длительный сбой в соцсетях вызвал чувство сильного беспокойства, то есть повод задуматься.

По словам эксперта, на неполадки в работе площадок тревожно отреагировали зависимые люди. Он отметил, что симптомами цифровой наркомании являются беспокойство и ощущение будто "в жизни вдруг что-то потерялось".

Это называется абстинентным синдромом, который также проявляется у героиновых наркоманов или курильщиков. Степень зависимости врачи определяют по интенсивности и длительности ломки, добавил Хорс.

В то же время специалист признал, что полностью отказаться от соцсетей и интернета не получится, поскольку в настоящее время без них невозможно работать. Тем не менее, необходимо оценивать ущерб, который наносит постоянное пребывание в сети.

Если два часа в день приносят ущерб, и ты не успеваешь сделать какие-то важные дела, например, гулять каждый день на свежем воздухе — а это обязательно для ментального здоровья, то убирай эти два часа. А если ты не можешь их убрать, то делай вывод, насколько зависим, — отметил Хорс.