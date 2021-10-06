Учитель в Алматы ударил и оскорбил школьника

В Алматы учитель ударил и оскорбил ученика. Мама школьника намерена взыскать пять миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", во время урока музыки педагог ударил 11-летнего мальчика по уху, а затем сравнил его с "ноющей девчонкой".

После случившегося учителя уволили. Как отмечает родительница, после этого школьник столкнулся с травлей одноклассников и других учителей.

Мы с этого года перевели его в другую школу. И поскольку учителя на следующий день уволили, конечно, он столкнулся после этого события еще с определенным, скажем так, давлением со стороны некоторых учеников или преследованием. Учителя, которые осудили его поведение, обозвав его ябедой и тем, что он лишил человека рабочего места, - говорит Гульшат Нурпеисова.

Родные пострадавшего школьника категорически не согласны с тем, что педагог, поднявший руку на их сына, так просто отделался: помимо увольнения, ему еще выписали административный штраф.

У семьи мальчика есть претензии и к школе. Они подали иск в суд и намерены взыскать с обидчиков 5 миллионов тенге. Деньги в случае выигрыша дела хотят потратить на благотворительность. В администрации учебного заведения были уверены в том, что конфликт исчерпан.

И новое уведомление о досудебном разбирательстве стало для них неожиданностью.

В целом для нас это супернеожиданная ситуация: у нас никогда не было случаев рукоприкладства. Это точное рукоприкладство, конечно, можно по-разному оправдывать педагога, что он шутя это сделал, не шутя. Это никакого значения не имеет, он не имел права так поступать. С точки зрения справедливости - мы перешли на уровень, когда суд может конкретно определить, как поступать в данном случае той или иной стороне, - заявил Алмас Сапаргалиев, руководитель трансформационных, административных процессов школы Жании Аубакировой Алматы.