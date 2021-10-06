Россия находится под угрозой вспышки африканской чумы свиней

11 регионов России находятся под угрозой вспышки африканской чумы свиней, об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Высока вероятность возникновения очагов заболевания в Амурской, Белгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ярославской, Саратовской, Свердловской областях, Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области, – заявили ученые.

В связи с этим властям субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.

В Челябинской области в двух хозяйствах уже выявили африканскую чуму свиней. Ветеринарная служба в ходе исследований 1 и 5 октября подтвердила два случая заражения: на ферме при исправительной колонии №1 Копейска, где держат свиней, и в частном секторе поселка Новый. Еще одним объектом заражения стал склад, где хранилось мясо зараженных свиней. В хозяйстве исправительной колонии от болезни погибли 113 свиней, в деревенском хозяйстве – четыре.