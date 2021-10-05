В Актюбинской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Во вторник, 5 октября, под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина состоялось совместное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и областной антитеррористической комиссии.

В совещании приняли участие прокурор области, руководители правоохранительных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов. Были рассмотрены вопросы подготовки автомобильных дорог к зимнему периоду, а также итоги летнего пожароопасного периода и купального сезона.

По словам начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям М. Аманбаева, в пожароопасный период на территории области в степных массивах в общей сложности произошло 240 возгораний на площади более 5500 гектаров. Кроме того, несмотря на принятые профилактические меры, в летний купальный сезон были зарегистрированы факты гибели людей на открытых водоемах. Основная причина несчастных случаев - купание в нетрезвом состоянии в запрещенных местах, неумение плавать и оставление детей без присмотра.

Руководитель областного управления по правовой статистике и специальным учетам С. Абденов сообщил о создании комитетом информационного сервиса на сайте qamqor.gov.kz в целях обеспечения граждан актуальной информацией. В информационном сервисе граждане могут получить необходимые сведения из порядка 20 информационных сервисов по правовой статистике, карте преступности, карте дорожно-транспортных происшествий и т.д.

Глава региона, заслушав докладчиков, дал ряд конкретных поручений по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке к зиме.