Эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабилизируется

Ход вакцинации от COVID-19, общенациональной переписи населения и вопросы освоения бюджета были рассмотрены на совещании под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина.

В совещании приняли участие заместители акима области, руководители ряда государственных органов, в онлайн режиме акимы районов и города Актобе.

В ходе совещания с докладом о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, ходе проведения вакцинации от COVID-19 и переписи населения выступил первый заместитель акима области Руслан Хамбаров. По его словам, в последние дни в регионе наблюдается снижение количества заболевших коронавирусом, в целом, эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Кроме того, был заслушан доклад руководителя областного управления финансов Нурлыбека Унербаева об освоении средств, выделенных на 2021 год из республиканского бюджета и Национального фонда.

Глава региона поручил заместителям акима области, акимам районов и города Актобе держать на постоянном контроле вопрос своевременного освоения бюджетов, ускорить прохождение переписи населения онлайн, и усилить контроль за заготовкой кормов для животноводства на зиму.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития области, ускорения темпов строительства дорог и др.