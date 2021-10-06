Переливание плазмы не помогает при лечении критически больных COVID-19 - ученые

Международная команда исследователей доказала, что переливание плазмы крови перенесших коронавирусную инфекцию не помогает в лечении критически больных пациентов с COVID-19, передает zakon.kz.

Статья ученых опубликована в Journal of the American Medical Association, сообщает lenta.ru.

В эксперименте клинической эффективности распространенного метода лечения COVID-19 приняли участие более двух тысяч человек с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции. На протяжении трех недель специалисты наблюдали выживаемость экспериментальной группы пациентов, получивших две донорские единицы плазмы, и контрольной группы без необходимости искусственной вентиляции легких.

Исследование было прекращено после того, как команда с вероятностью в 99 процентов установила, что плазма крови переболевших не приносит пользы критически больным пациентам. Уровень смертности в экспериментальной группе составил 37 процентов, в контрольной – 38. Причину этого ученым установить не удалось.

Мы предполагаем, что это может быть комбинация слишком низкого числа в плазме высококачественных антител и слишком большого прогресса болезни у пациентов, – отмечает один из ведущих авторов исследования Дерек Ангус.

Но в то же время этот метод лечения улучшил состояние 126 пациентов с ослабленным иммунитетом. Однако выборка слишком мала для того, чтобы можно было приходить к каким-либо выводам, отмечают исследователи.