Из Казахстана в Россию экстрадировали лидера ОПГ

6 октября 2021, 11:18
Фото: Zakon.kz

Из Казахстана в Россию экстрадировали заключенного, сообщает zakon.kz.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Было установлено, что в начале мая 2009 года осужденный инициировал создание организованной преступной группы, направленной на незаконное материальное обогащение посредством сбыта наркотического средства – героина.

Мужчину задержали и водворили в учреждение максимальной безопасности ОВ-156/15 Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области. По истечении большей части срока осужденный обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру об экстрадиции в РФ, где в настоящее время проживают его семья и родные. Получив необходимую информацию и подтверждение со стороны России о принятии заключенного, Генеральная прокуратура Казахстана получила соглашение на экстрадицию отбывающего наказание лица, - сообщили в пресс-службе департамента УИС по ВКО.

Выдача граждан осуществляется на основании договоров заключенных между странами.


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