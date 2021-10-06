Из Казахстана в Россию экстрадировали лидера ОПГ

Из Казахстана в Россию экстрадировали заключенного, сообщает zakon.kz.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Было установлено, что в начале мая 2009 года осужденный инициировал создание организованной преступной группы, направленной на незаконное материальное обогащение посредством сбыта наркотического средства – героина.

Мужчину задержали и водворили в учреждение максимальной безопасности ОВ-156/15 Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области. По истечении большей части срока осужденный обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру об экстрадиции в РФ, где в настоящее время проживают его семья и родные. Получив необходимую информацию и подтверждение со стороны России о принятии заключенного, Генеральная прокуратура Казахстана получила соглашение на экстрадицию отбывающего наказание лица, - сообщили в пресс-службе департамента УИС по ВКО.

Выдача граждан осуществляется на основании договоров заключенных между странами.