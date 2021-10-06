Смогут ли казахстанские хоккеистки поехать на зимнюю Олимпиаду-2022

7 октября стартуют квалификационные игры женских хоккейных сборных для поездки на Белую Олимпиаду-2022, передает zakon.kz.

В этом отборочном турнире участвует и женская сборная Казахстана по хоккею, которая вылетела в Италию, где уже завтра начинается финальный раунд квалификационных игр зимней Олимпиады-2022, - сообщает пресс-служба Казахстанской федерации хоккея.

Помимо казахстанских хоккеисток, за путевку на Олимпийские игры поборются еще три сборные.

Казахстанские девушки открывают турнир матчем против китайского Тайпея 7 октября. Через день сборная Испании начнет путь к заветной путевке. А заканчивают отборочные соревнования казахстанские хоккеистки в противостоянии с итальянками 10 октября.

Женская сборная Казахстана в своей истории один раз участвовала в Олимпийских играх. Было это в 2002 году (Солт-Лейк-Сити, США), и заняла там 8-е место.



Куандык Шынасилов