Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении

6 октября 2021, 12:07
Фото: pixabay.com

Азербайджанские авиалинии начали использовать воздушное пространство Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в опубликованном сообщении азербайджанского авиаперевозчика.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван (азербайджанское название - прим. ТАСС) - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран, - отмечается в заявлении.


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