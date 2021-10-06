4 октября в мессенджере Telegram был зафиксирован рекордный рост числа новых зарегистрированных пользователей. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров, сообщает zakon.kz.

В этот день Facebook, Instagram и WhatsApp перестали работать по всему миру.

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Ежедневный темп прироста новых пользователей Telegram в разы превысил норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ. Из-за такого наплыва некоторые пользователи в Америке могли столкнуться с тем, что мессенджер работает медленнее, чем обычно, – написал Дуров в Telegram-канале.