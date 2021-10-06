Прекращение осадков и потепление ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 октября, сообщает zakon.kz.

В течение периода под влиянием северо-западного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь погоду восточных и южных регионов обусловит уходящая ложбина циклона, а также выход теплого южного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, а 7 октября на востоке страны – сильные осадки, – сообщили в РГП "Казгидромет".

Также в республике ожидается в ночные и утренние часы туман, на востоке и в центре – гололед, низовая метель, на западе – пыльная буря.

Небольшое повышение дневных температур на западе и северо-западе до 10-18, на севере, востоке и в центре – до 8-15, в южных регионах – до 15-20 тепла.