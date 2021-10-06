Депутат: Нужно решать вопросы охраны труда на вредных производствах

Сегодняшнее состояние условий работы на горнодобывающих предприятиях, повышенные показатели заболеваемости, обостренность социальных проблем указывают на необходимость от министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, а также от работодателей решения вопросов в области медицины труда. Об этом заявил на пленарном заседании Мажилиса депутат от Ассамблеи народа Казахстана Шамиль Осин, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову, сообщает zakon.kz.

По мнению депутата, охрана здоровья трудоспособного населения - это важнейшая задача медицины труда, требующая в современных условиях новых научных подходов и решений.

Согласно данным уполномоченного органа по статистике, из 1,6 млн работников предприятий Казахстана, обследованных в 2020 году, 367 тыс., или каждый четвертый (22%), были заняты во вредных и опасных условиях труда. В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй (46,3%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны - каждый третий (32,6%). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тыс. человек (5,7% от числа работников обследованных предприятий), - сообщил парламентарий.

Как пояснил Шамиль Осин, стратегия развития минерально-сырьевой базы Казахстана определяет все возрастающую добычу сырья, включая и продукцию горнодобывающей промышленности. В этих условиях рассмотрение вопросов оздоровления условий труда, снижения риска нарушения здоровья работающих на предприятиях горнодобывающей промышленности приобретают особую актуальность и требуют безотлагательного их решения от заинтересованных организаций. Нынешние условия труда работников на горнодобывающих предприятиях зачастую характеризуются высокой запыленностью, интенсивным шумом и вибрацией, неблагоприятным микроклиматом, уровни которых часто превышают гигиенические нормативы.

При этом он подчеркнул, что особой тяжестью отличаются условия при выполнении подземных работ, где действие на организм горнорабочих неблагоприятных производственных факторов усугубляется психоэмоциональными нагрузками, связанными с отсутствием солнечного освещения, неблагоприятным микроклиматом, ограниченностью пространства при выполнении рабочих операций.

Общепризнано, что прямым показателем условий труда на рабочих местах является уровень профзаболеваемости на предприятиях. Высокий уровень объясняется не только отягощенными условиями работы шахтеров, но и изменением форм собственности, малоэффективностью средств борьбы с вредными условиями на производстве, обеспечением не на должном уровне средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, а также закрытием медсанчастей и профилакториев. Были случаи, когда на здравпунктах предприятий не проводилось профилактическое лечение, - уточнил депутат.

По словам парламентария, в структуре профзаболеваемости в угольной промышленности на шахтах на первом месте - болезни вследствие перенапряжения отдельных органов и систем, на втором - заболевания органов дыхания.

Установлено, что более 70% всей профпатологии в отрасли выявлено у проходчиков, горнорабочих очистного забоя, машинистов, электрослесарей. На горнорудных предприятиях выявление новых случаев профзаболеваний происходит волнообразно, что связано с некачественным проведением периодических медицинских осмотров, а в ряде случаев - с сокрытием работником имеющихся у него первичных признаков болезней из-за боязни потерять работу, - отметил мажилисмен.

По мнению депутатов, система мероприятий по профилактике профпатологии у горнорабочих должна включать технологические и организационные, инженерно-технические, лечебно-профилактические меры, направленные на снижение неблагоприятных факторов производственной среды на рабочих местах до гигиенических нормативов.

В этой связи депутаты указывают на необходимость решения вопросов, направленных на оценку формирующихся условий труда, на этапе разработки инновационных процессов, на разработку критериев ожидаемого риска нарушения здоровья от меняющихся факторов производственной среды и трудового процесса, совершенствования форм медицинского обслуживания горняков.

Наряду с этим предложено также инициировать создания реабилитационных центров, медицинских учреждений, специализирующихся в сфере профпатологии.