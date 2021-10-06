Крыша дома обрушилась в Кокшетау - погибла пенсионерка

В Кокшетау пенсионерка погибла из-за обрушения кровли жилого частного дома, сообщает zakon.kz.

6 октября в 00:48 в Кокшетау произошло внезапное обрушение кровли одноэтажного частного жилого дома на площади 15 кв. м. В результате обрушения кровли от полученных травм скончалась хозяйка дома, 1958 года рождения. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На место происшествия выезжали девять сотрудников Департамента по ЧС и две единицы техники.

Дом 1950 года постройки, общая площадь дома - 120 кв. м. Обрушение произошло в одной комнате площадью 15 кв. м. Другие комнаты не пострадали. Кровля двускатная, профлист по деревянной обрешетке, стены шлакоблочные, дом неаварийный. Назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДЧС Акмолинской области